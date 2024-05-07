Какой размер соцпомощи
Дело в том, что для тех, кто не приобрел достаточного страхового стажа до выхода на пенсию – пенсионные выплаты в Украине не предусмотрены. Однако такие лица имеют право на получение временной социальной помощи от государства, размер которой в мае составит 2 361 гривну.
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При этом, такая выплата будет доступна после достижения 65-летия, или в 63 года, если лицо приобрело неполный стаж. И только после того, как лицо оформит соответствующую помощь от государства через органы социальной защиты.
Как оформить помощь
Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в местный центр социальной защиты. Решение о назначении временной помощи принимается соответствующим органом в течение 10 календарных дней со дня обращения.
К заявлению нужно подготовить следующий пакет документов:
- удостоверение личности;
- справку, удостоверяющую приобретенный трудовой стаж;
- идентификационный код;
- декларацию о доходах.
- сведения об имущественном состоянии;
- сведения о состоянии семьи (доходы этих членов семьи учтены в декларации).