Ідентифікація для отримання виплат: зміни для пенсіонерів та ВПО

Обов'язкову процедуру ідентифікації мають проходити усі пенсіонери щорічно. Зважаючи на теперішні складні обставини, уряд змінив порядок перевірки.

Коли треба пройти ідентифікацію

Уряд продовжив фізичну ідентифікацію для одержувачів пенсійних та соціальних виплат. Ті, хто отримав спеціальний статус після 24 лютого 2022 року, зможуть це зробити до 31 грудня 2023 року.

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Тобто до кінця року, при відсутності перевірки ваші рахунки будуть доступні, а виплати – продовжені. Однак, ідентифікацію усе ж таки доведеться пройти, щоб у 2024 році також отримувати кошти.

Якщо ви не встигнете, Ощадбанк буде вимушений передати інформацію про відсутність підтвердження вашої особистості у ПФУ. З цього моменту і відбувається блокування рахунків, куди надходили соціальні або пенсійні виплати.

Як пройти ідентифікацію

Існує декілька способів, як швидко пройти ідентифікацію:

відеоконференція

По відеозв'язку можливо підтвердити особистість, головне, аби у вас при собі були документи для посвідчення особи: паспорт і ІПН.

візит у дипломатичну установу України закордоном

Запишіться на візит до консульства або дипломатичної установи, де уповноважена особа зможе вас перевірити та засвідчити наявність потрібних документів.

електронний портал ПФУ

Авторизуйтесь у особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та пройдіть ідентифікацію за допомогою електронного підпису Дія Підпис (Дія ID).

Координаційний штаб з питань ВПО вирішив, що для отримання виплат переселенцям, ідентифікація непотрібна. Таке рішення було прийняте з огляду на те, що перегляд цієї грошової допомоги відбувається раз у 6 місяців