Когда нужно пройти идентификацию
Правительство продолжило физическую идентификацию для получателей пенсионных и социальных выплат. Те, кто получил специальный статус после 24 февраля 2022, смогут это сделать до 31 декабря 2023 года.
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То есть до конца года, при отсутствии проверки ваши счета будут доступны, а выплаты – продолжены. Однако, идентификацию все же придется пройти, чтобы в 2024 также получать средства.
Если вы не успеете, Ощадбанк будет вынужден передать информацию об отсутствии подтверждения вашей личности в ПФУ. С этого момента и происходит блокировка счетов, куда поступали социальные или пенсионные выплаты.
Как пройти идентификацию
Существует несколько способов, как быстро пройти идентификацию:
- видеоконференция
По видеосвязи можно подтвердить личность, главное, чтобы у вас при себе были документы для удостоверения личности: паспорт и ИНН.
- визит в дипломатическое учреждение Украины за границей
Запишитесь на визит в консульство или дипломатическое учреждение, где уполномоченное лицо сможет вас проверить и удостоверить наличие необходимых документов.
- электронный портал ПФУ
Авторизируйтесь в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и пройдите идентификацию с помощью электронной подписи Действие Подпись (Действие ID).