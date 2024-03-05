Скасування виплат для переселенців: кому більше не надходитимуть кошти

Після початку повномасштабного вторгнення, деякі українці були вимушені покинути своє місце проживання через військові дії. Уряд призначив для внутрішніх переселенців виплати.

Кому скасують виплати для ВПО

З 1 березня щомісячні виплати для ВПО продовжать отримувати лише найбільш вразливі категорії осіб. Таке рішення Кабмін пояснив оптимізацією бюджетних витрат та бажанням стимулювати вихід переселенців на роботу.

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Кошти продовжать отримувати ті, хто належить до категорії малозабезпечених. Також гроші надаватимуть деяким родинам з дітьми.

Спочатку українці отримували виплати для ВПО без обмежень. Потім перегляд отримувачів коштів призначили після кожних 6 місяців. Загалом статус переселенця мають 5 мільйонів осіб, а от допомогу продовжували отримувати 2,6 мільйона громадян.

За даними Мінсоцполітики, працездатних українців, що належать до ВПО – 1,3 мільйона людей. Проте з них працюють лише приблизно 40%.

Кому автоматично продовжать виплати для ВПО

Визначений розмір виплат для ВПО не змінюється: 2 тисячі гривень – для осіб старше 18 років, 3 тисячі гривень – дітям та громадян з інвалідністю.

Ще на 6 місяців продовжать виплати для тих, хто не має змоги працювати і при цьому недостатньо фінансово забезпечений. Також умовою є те, що вони мали оформити допомогу до серпня 2023 року. Йдеться про:

пенсіонерів, які на 1 січня 2024 року мають виплати менші за 9 444 гривні;

дітей-сиріт, що не мають батьківського піклування і при цьому вони молодше 23 років, а також прийомні батьки та батьки-вихователі;

люди з інвалідністю I чи II групи;

неповнолітні з інвалідністю та тяжкохворі діти до 18 років.