Допомога від держави: які виплати можуть отримати українці

Український уряд розпочав підтримку для своїх громадян, яка допоможе їм легше пройти воєнну зиму. Зокрема у 2025 році на українців чекають нові виплати.

Допомога для ВПО

Так у головному фокусі держави завжди перебувають переселенці, повідомляє 24 канал з посиланням на слова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Наприклад, протягом цього грудня кожна малозабезпечена родина та сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримують на кожну дитину по 6,5 тисяч гривень.

Це кошти – на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку,

– уточнив Шмигаль.

Крім того, з 2025 року наступного року родини переселенців також матимуть змогу оформити субсидію на оренду житла.

Нею зможуть скористуватися ті родини, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів, як зазначила нардепка Олена Шуляк.

За її словами, окрім 4 мільярдів гривень, які заклали на програму єВідновлення у держбюджеті на 2025 рік, додатково виділяється ще 15 мільярдів гривень. Але отримати ці кошти зможуть ВПО, які втратили житло.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад оголосив про додаткове фінансування програми єВідновлення у розмірі 15 мільярдів гривень. Це означає, що вже цього року близько 10 000 домогосподарств – а це щонайменше 30 000 українців – отримають необхідну підтримку для відновлення власного житла,

– підкреслила Шуляк.

Виплати на дрова

Крім того, цієї зими близько пів мільйона українських родин, які опалюють житло дровами, вугіллям та іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату – до 21 тисячі гривень. Кошти вже виплачуються в прифронтових областях.

Ухвалена постанова надає одноразову виплату разливим домогосподарствам прифронтових (прикордонних) громад.

Мова йде про громади таких областей:

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Луганської;

Донецької;

Дніпропетровської;

Запорізької:

Миколаївської;

Чернігівської.

Доплати для вчителів

Також з 1 січня 2025 року уряд впровадить щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки".

Так Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня 2025 року зазначена виплата буде збільшена до 2 000 гривень кожному педагогу.

Зауважте! Постанова про допомогу педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти прийнята на виконання доручення Президента України.