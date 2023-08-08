Компенсація за зруйноване житло: українці продовжують отримувати виплати

Український уряд продовжує виплати постраждалим внаслідок російської агресії. Українці, що втратили житло, зможуть отримати кошти на його відбудову.

Як отримати компенсацію за втрачене житло

На грошову допомогу можуть розраховувати усі постраждалі внаслідок військових дій. Однак, зауважте, якщо нерухомість знаходилася на окупованій частині до початку повномасштабного вторгнення, компенсації за неї не буде. Максимальна сума виплат на яку можуть розраховувати українці – 200 тисяч гривень.

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Як подати запит на компенсацію:

Через додаток "Дія", виберіть послугу "Компенсація за втрачене житло". Напишіть заяву у ЦНАП. Подайте заяву через нотаріуса або орган соціального захисту населення.

Якщо нерухомістю володіє декілька власників, достатньо буде звернення одного з них. Для оформлення заяви потрібно:

​Вказати характеристики пошкодженої нерухомості (площу, місцеперебування) та внести відомості про заявника; Якщо заявник самостійно провів оцінку вартості пошкодженої нерухомості, треба додати реєстраційний номер звіту про оцінку. Ці ж дані варто вказати, у рішенні про можливість або неможливість відновлення нерухомості. До заяви додайте документи про право власності на вказану нерухомість.

Які є види компенсації

Держава запровадила два основних види компенсації:

Повна компенсація коштів – вам на актуальний рахунок надходять гроші, які дають можливість придбати рівноцінне житло. Однак, це не означає, що ви можете самовільно вирішувати куди саме вкласти гроші. Визначена сума зафіксована у вигляді житлового сертифіката.

– вам на актуальний рахунок надходять гроші, які дають можливість придбати рівноцінне житло. Однак, це не означає, що ви можете самовільно вирішувати куди саме вкласти гроші. Визначена сума зафіксована у вигляді житлового сертифіката. Оплата будівництва – тобто гроші надходитимуть вам на оплату певних будівельних матеріалів та робіт. У такому випадку ви погоджуєтесь самостійне відновлення житла.

Як розрахувати розмір компенсації

Для визначення точного розміру компенсації, утверджено єдину формулу.

Якщо у вас квартира, множимо між собою:

вартість 1 квадратного метра на вторинному ринку у гривнях;

регіональний коефіцієнт;

коефіцієнт, що враховує різницю вартості 1 квадратного метра, відповідно до кількості кімнат;

коефіцієнт, який враховує різницю ціни за 1 квадратний метр, враховуючи рік забудови;

площа зруйнованого житла.

Формула для приватного будинку, множимо такі значення:

ціну 1 квадратного метра на вторинному ринку у гривнях;

регіональний коефіцієнт;

площа зруйнованого будинку.

Максимальний термін розгляду заяви 30 днів. Після прийняття рішення, результат буде повідомлений вам у застосунку "Дія".