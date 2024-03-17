Зміни у виплатах для ветеранів: чому так відбулося

У березні зміняться не тільки пенсії цивільних пенсіонерів. Іншими стануть і виплати ветеранів.

Чому заморозили виплати

Уряд прийняв зміни до порядку обчислення виплат для ветеранів. З 1 березня 2024 року ці кошти будуть нараховуватись окремо від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Раніше мінімальна пенсія ветеранів була відсотково пов'язана з вказаним прожитковим мінімумом. Це співвідношення вираховувалось так:

особи з інвалідністю І групи, яка отримана в результаті військових дій – 650% прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність;

ІІ групи – 525%;

ІІІ групи – 360%;

учасники бойових дій та постраждалі через участь у Революції Гідності – 210%.

Які ці пенсії зараз

Відтепер, якщо зростатиме прожитковий мінімум, пенсії ветеранів не зміняться. Зараз гарантовані виплати цих громадян такі:

особи з інвалідністю І групи набутої внаслідок війни – 15 347 гривні – збільшились на 1 742,50 гривні;

ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;

ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривні.

Також відбулося зростання виплат для учасників бойових дій та постраждалих внаслідок Революції Гідності. Їхні пенсії складають 4 958 гривень. Тобто вони збільшились на 562,70 гривні.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зараз 2 361 гривня.