Які зараз виплати по інвалідності

Першочергово на розмір виплат по інвалідності впливає призначена група. Визначенням ступеня каліцтва займається спеціальна комісія.

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Уряд визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть. Зараз ці суми такі:

для І групи – 2 760 гривень;

ІІ та ІІІ група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

працююча особа з інвалідністю ІІ чи ІІІ групи – 2 093 гривень.

Виплати по інвалідності прямо залежать від вікових. Станом на тепер, це співвідношення таке:

100% пенсії за віком – І група;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Зауважте! Є винятки, зокрема, чорнобильці та громадяни, що отримали інвалідність, внаслідок військових дій. Для них діють окремо встановлені мінімуми.

Як зміняться пенсії після індексації

Показник цьогорічної індексації складає майже 8%. Середній розмір пенсій після перерахунку становитиме 5 717 гривень.

Виплати українських пенсіонерів мають зрости на щонайменше 100 гривень. Максимально пенсії можуть збільшитись на 1 500 гривень.