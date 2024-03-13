Які зараз виплати по інвалідності
Першочергово на розмір виплат по інвалідності впливає призначена група. Визначенням ступеня каліцтва займається спеціальна комісія.
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Уряд визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть. Зараз ці суми такі:
- для І групи – 2 760 гривень;
- ІІ та ІІІ група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;
- працююча особа з інвалідністю ІІ чи ІІІ групи – 2 093 гривень.
Виплати по інвалідності прямо залежать від вікових. Станом на тепер, це співвідношення таке:
- 100% пенсії за віком – І група;
- 90% – ІІ група;
- 50% – ІІІ група.
Як зміняться пенсії після індексації
Показник цьогорічної індексації складає майже 8%. Середній розмір пенсій після перерахунку становитиме 5 717 гривень.
Виплати українських пенсіонерів мають зрости на щонайменше 100 гривень. Максимально пенсії можуть збільшитись на 1 500 гривень.