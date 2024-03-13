Яку підтримку надасть Україні Данія

12 березня уряд Данії повідомив про надання Україні нового комплексу військової підтримки. Це уже 16 пакет з початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також "Замість покарання, ми її збагачуємо": в ЄС закликали ввести санкції проти російського зерна

Рустем Умєров Міністр оборони України Я вдячний Міністру оборони Данії Трольсу Лунду Поульсену та народу Данії за значний пакет військової допомоги та посилення оборонних спроможностей України.

Загальна сума допомоги – 2,3 мільярда данських крон (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 337 мільйонів доларів). Що входить у пакет:

артилерійські системи CAESAR;

самохідні міномети – 120 калібр;

артилерійські боєприпаси – 155 міліметрів.

Як Данія підтримує Україну

Новий пакет данської підтримки реалізується у співпраці з Францією. Артилерійські снаряди Данія передає Україні разом з Естонією та Чехією.

Загальна вартість данської допомоги українському війську уже перевищила 39,2 мільярда крон (5,7 мільярда доларів). Окремо Данія виділила ще 3,7 мільярда доларів у спецрезерв фонду відновлення України.