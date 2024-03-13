Яку підтримку надасть Україні Данія
12 березня уряд Данії повідомив про надання Україні нового комплексу військової підтримки. Це уже 16 пакет з початку повномасштабного вторгнення.
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Я вдячний Міністру оборони Данії Трольсу Лунду Поульсену та народу Данії за значний пакет військової допомоги та посилення оборонних спроможностей України.
Загальна сума допомоги – 2,3 мільярда данських крон (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 337 мільйонів доларів). Що входить у пакет:
- артилерійські системи CAESAR;
- самохідні міномети – 120 калібр;
- артилерійські боєприпаси – 155 міліметрів.
Як Данія підтримує Україну
Новий пакет данської підтримки реалізується у співпраці з Францією. Артилерійські снаряди Данія передає Україні разом з Естонією та Чехією.
Загальна вартість данської допомоги українському війську уже перевищила 39,2 мільярда крон (5,7 мільярда доларів). Окремо Данія виділила ще 3,7 мільярда доларів у спецрезерв фонду відновлення України.