Какие сейчас выплаты по инвалидности
Первоочередно на размер выплат по инвалидности влияет назначенная группа. Определением степени увечья занимается специальная комиссия.
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Правительство определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут. Сейчас эти суммы следующие:
- для І группы – 2 760 гривен;
- II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;
- работающее лицо с инвалидностью II или III группы – 2 093 гривен.
Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. По состоянию на теперь, это соотношение такое:
- 100% пенсии по возрасту – І группа;
- 90% – ІІ группа;
- 50% – ІІІ группа.
Как изменятся пенсии после индексации
Показатель нынешней индексации составляет почти 8%. Средний размер пенсий после перерасчета – 5 717 гривен.
Выплаты украинских пенсионеров должны вырасти как минимум на 100 гривен. Максимально пенсии могут увеличиться на 1 500 гривен.