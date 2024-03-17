Почему заморозили выплаты

Правительство приняло изменения в порядке расчета выплат для ветеранов. С 1 марта 2024 года эти средства будут начисляться отдельно от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Ранее минимальная пенсия ветеранов была процентно связана с указанным прожиточным минимумом. Это соотношение высчитывалось так:

лица с инвалидностью I группы, которая получена в результате военных действий – 650% прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность;

II группы – 525%;

III группы – 360%;

участники боевых действий и пострадавшие из-за участия в Революции Достоинства – 210%.

Какие эти пенсии сейчас

Отныне, если будет расти прожиточный минимум, пенсии ветеранов не изменятся. Сейчас гарантированные выплаты этих граждан следующие:

лица с инвалидностью I группы приобретенной вследствие войны – 15 347 гривны – увеличились на 1 742,50 гривны;

II группы – 12 396 гривен – 1 407,75 гривны;

III группы – 8 500 гривен – 965,20 гривны.

Также произошел рост выплат для участников боевых действий и пострадавших в результате Революции Достоинства. Их пенсии составляют 4 958 гривен. То есть они увеличились на 562,70 гривны.

Заметьте! Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность сейчас 2 361 гривны.