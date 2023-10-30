Виплати для ВПО з 1 листопада: які зміни чекають на переселенців
Джерело:Мінреінтеграції
З 1 листопада на переселенців чекає всього одна зміна, яка полегшить оформлення допомоги від держави. У розмірі виплат та інших аспектах все буде як і раніше.
Зміни з 1 листопада для ВПО
З листопада за оформленням статусу ВПО для усієї сім'ї може звернутися одна особа від імені усіх інших. Раніше кожен мав це робити окремо. Проте це стосується лише тих, хто звертатиметься по допомогу вперше.
Читайте також Нові тарифи на електроенергію та правила для ВПО і мобілізація: що зміниться з 1 листопадаНагадаємо! Цю зміну мали запровадити ще 1 серпня 2023 року, але відтермінували до 1 листопада.
Для переселенців, які вже отримують виплати, автоматично продовжили допомогу до кінця січня 2024 року.
Розмір виплат залишився без змін:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
- для інших осіб — 2 000 гривень.
Кому з ВПО повернуть виплати
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що поновлять виплати наступним категоріям ВПО:
- особи, яких помилково вказані в реєстрах РАЦСу як померлі (близько 10 тисяч осіб);
- власники зруйнованого житла, яким помилково припинили виплати;
- ті, хто повернувся з-за кордону, але не повідомив про це органи соцзахисту;
- власники зруйнованого житла, які нікуди не перемістилися і мають право на виплати.
Нагадаємо, що виплати припиняють для ВПО, що:
- мають депозит у понад 100 тисяч гривень;
- перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини;
- мають житло не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 метра квадратних на одного члена сім’ї або ж придбали житло вартістю понад 100 тисяч гривень;
- придбали автомобіль, якому менш як п’ять років;
- купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 тисяч гривень;
- відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
- засуджені за державну зраду чи кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України або оголошені в розшук;
- повернулися до покинутого місця проживання.