Зміни з 1 листопада для ВПО

З листопада за оформленням статусу ВПО для усієї сім'ї може звернутися одна особа від імені усіх інших. Раніше кожен мав це робити окремо. Проте це стосується лише тих, хто звертатиметься по допомогу вперше.

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Нагадаємо! Цю зміну мали запровадити ще 1 серпня 2023 року, але відтермінували до 1 листопада.

Для переселенців, які вже отримують виплати, автоматично продовжили допомогу до кінця січня 2024 року.

Розмір виплат залишився без змін:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Кому з ВПО повернуть виплати

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що поновлять виплати наступним категоріям ВПО:

особи, яких помилково вказані в реєстрах РАЦСу як померлі (близько 10 тисяч осіб);

власники зруйнованого житла, яким помилково припинили виплати;

ті, хто повернувся з-за кордону, але не повідомив про це органи соцзахисту;

власники зруйнованого житла, які нікуди не перемістилися і мають право на виплати.

Нагадаємо, що виплати припиняють для ВПО, що: