Кому з ВПО доведеться повернути грошову допомогу

Значною проблемою для держапарату залишається питання надання виплат переселенцям. Механізм перевірки і регуляції пільг досі не відпрацьований.

Яку допомогу отримують переселенці

ВПО продовжують отримувати грошову допомогу від держави. Для того аби оформити щомісячні виплати, необхідно отримати довідку про статус переселенця.

Читайте також Зростання виплат у 2024 році: хто з пільговиків отримуватиме більше

Які виплати надають ВПО:

2 000 гривень – дорослі;

3 000 гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.

Щоб врегулювати порядок надання виплат, уряд затвердив певні поправки:

перевірка отримувачів грошової допомоги проходить кожні 6 місяців, якщо громадянин має достатнє майнове забезпечення йому не надають кошти;

діти народжені у ВПО також мають статус переселенця;

починаючи з 1 листопада 2023 року, виплати надаватимуться на родину, а не на кожного окремого члена сім'ї.

Кому скасують виплати для ВПО

Деякі переселенці перестали отримувати кошти у серпні цього року. Друга хвиля скасувань відбулася у вересні.

Виплати для ВПО не отримуватимуть особи, які:

вибрали зовнішнє переміщення і перебувають понад 30 днів за кордоном;

знаходяться у місяцях позбавлення волі;

звинувачуються у колабораціонізмі;

мають депозит на понад 100 тисяч гривень;

придбали дорогоцінні метали, валюту або нерухомість на суму більш як 100 тисяч гривень;

купили транспортний засіб, якому менш як 5 років;

мають у власності житло, яке знаходиться у відносно безпечних регіонах (далеко від лінії фронту, не в окупації).

Якщо переселенець неправомірно отримує кошти, його зобов'яжуть їх повернути. Процес має відбуватися на добровільній основі або ж особу змусять виконати це рішення через суд.