Компенсації по програмі "єВідновлення": як українцям отримати кошти

За програмою "єВідновлення", на яку виділено 15 мільярдів, передбачені додаткові компенсації. Однак лише для окремих категорій ВПО.

Хто з ВПО отримає додаткові виплати

Йдеться про тих переселенців, які перебувають на обліку ВПО, та тих, яких знищене житло було єдиним обʼєктом житлової нерухомості, про що пише 24 канал з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олену Шуляк.

Читайте також Допомога від держави: які виплати можуть отримати українці

По-перше, виплати за рахунок збільшеного фінансування зможуть отримати ті ВПО, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб. По-друге, компенсація надаватиметься за знищене житло, якщо воно було єдиним житловим об’єктом нерухомого майна внутрішньо переміщеної особи і право власності на інші житлові об’єкти нерухомого майна, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відсутні,

– йдеться у тексті.

Олена Шуляк також повідомила, що першочергово за рахунок збільшення фінансування будуть здійснюватися виплати саме за повністю знищене житло. Тоді як виплати за пошкоджену нерухомість надаватимуть, якщо на бюджетних рахунках будуть залишки коштів на це.

Важливо! Водночас збільшення фінансування на компенсацій для інших категорій громадян, зокрема не переселенців, поки не передбачене.