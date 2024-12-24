Кто из ВПЛ получит дополнительные выплаты

Речь идет о тех переселенцах, которые находятся на учете ВПЛ, и тех, которых уничтоженное жилье было единственным объектом жилой недвижимости, о чем пишет 24 канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

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Во-первых, выплаты за счет увеличенного финансирования смогут получить те ВПЛ, которые находятся на учете внутренне перемещенных лиц. Во-вторых, компенсация будет предоставляться за уничтоженное жилье, если оно было единственным жилым объектом недвижимого имущества внутренне перемещенного лица и право собственности на другие жилые объекты недвижимого имущества, зарегистрированы в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, отсутствуют,

– говорится в тексте.

Елена Шуляк также сообщила, что в первую очередь за счет увеличения финансирования будут осуществляться выплаты именно за полностью уничтоженное жилье. Тогда как выплаты за поврежденную недвижимость будут предоставлять, если на бюджетных счетах будут остатки средств на это.

Важно! В то же время увеличение финансирования на компенсаций для других категорий граждан, в частности не переселенцев, пока не предусмотрено.