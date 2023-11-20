Виділили майже 6 мільярдів гривень: коли ВПО чекати на свої виплати

У листопаді на виплати для ВПО спрямували майже 6 мільярдів гривень. Проте переселенці зможуть їх отримати лише у конкретні дати.

Коли ВПО отримають виплати

Тож у листопаді на виплати ВПО виділили 5,8 мільярда гривень. Натомість з початку 2023 року загалом на ці витрати було виділено 7,2 мільярда гривень.

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Вчора Держказначейство перерахувало на банки понад 5,8 млрд гривень на виплати ВПО у першому періоді листопада. Таким чином, протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців,

– йдеться у Мінреінтеграції.

Свої виплати переселенці отримують щомісяця 15 або 28 числа. Тому ті, хто ще не отримав свої виплати у листопаді, можуть очікувати на них 28 числа.

Скільки платять для ВПО

Від 1 серпня щомісячну допомогу для ВПО назначають лише на 6 місяців. Проте її можуть продовжити для родини у складі якої є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

три і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Також виплати продовжать, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.

Здебільшого для ВПО виплачуютьна місяць, проте для осіб з інвалідністю та дітей ця сума становить