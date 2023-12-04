Кому з ВПО автоматично продовжать виплати в Україні

Вже в лютому зменшиться кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримуватимуть грошову допомогу. Однак, з 1 грудня деяким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року.

Кому продовжать виплати

Продовження виплат передбачене для вразливих категорій населення. Йдеться, зокрема, про людей з інвалідністю, які мають статус ВПО. Вони отримуватимуть допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень.

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Також подовжити виплати можуть іншим категоріям ВПО.

Відповідна допомога сім’ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

Крім того, виплати продовжать за умови, якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які:

доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжко хворими дітьми;

особи з інвалідністю I чи II групи;

громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

особа, яка впродовж перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також до цієї категорії входять:

фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

Що зміниться для ВПО найближчим часом

З 1 лютого грошову допомогу отримуватимуть понад 170 тисяч ВПО, хоча наразі виплати отримують 2,6 мільйона осіб.

Відповідно до нововведень, грошову допомогу тепер зможуть отримати переселенці після повернення з-за кордону. Для цього їм потрібно звернутися в уповноважені органи через 15 робочих днів після приїзду в Україну. Головною умовою є те, що вони не отримували ці соцвиплати раніше.

Крім того, виплати для ВПО припинятимуться через 3 місяці після закінчення бойових дій або окупації території, на якій вони зареєстровані.