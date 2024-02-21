Скасування виплат для ВПО: кому більше не надаватимуть допомогу
Джерело:Денис Шмигаль
Після початку повномасштабного вторгнення, деякі українці були вимушені виїхати у інші області через військові дії. Уряд прийняв рішення про підтримку переселенців.
Чому скасовують виплати
Уряд запровадив для внутрішніх переселенців виплати, аби фінансово їх підтримати, після переїзду. Згодом кошти надходили уже найбільш вразливим категоріям громадян, що не могли самостійно себе забезпечити.
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З березня перелік громадян, які можуть отримувати виплати, знову скоротиться. Автоматично продовжать надання коштів таким українцям:
- особи з інвалідністю I та II групи та діти до 18 років з інвалідністю (або ж тяжкою хворобою);
- пенсіонери, що з початку 2024 року мають пенсію меншу за 9 444 гривні;
- діти позбавлені батьківського піклування та сироти, якщо вони молодше 23 років.
Чи можна продовжити свої виплати
Уряд визначив громадян, які зможуть поновити свої виплати. Для цього, переселенцям доведеться звернутись у відповідальні органи.
Першочергово підтримку отримають родини з дітьми. А саме:
- родини, де працездатні особи вимушені не працювати і доглядають дитину до 14 років;
- сімейства, де виховують щонайменше троє дітей до 18 років, при цьому усі вони проживають з батьками.
Також право на продовження виплат мають:
- громадяни, що втратили працездатність і при цьому вони не мають пенсії;
- діти, що вважаються малолітніми, які самостійно здійснили переміщення;
- вагітні після 30 тижня вагітності, або ж 27 тижня, за умови, що жінка відноситься до I – IV категорій осіб, що постраждали від чорнобильської катастрофи.