Виплати для ВПО в Україні: яку грошову допомогу отримають переселенці
Частина переселенців втратили свої виплати у вересні. В уряді вирішили скасувати грошову допомогу для тих, хто має можливість самостійно себе забезпечити.
Які виплати отримують ВПО
Лише у вересні 2023 року на допомогу переселенцям було спрямовано 5,8 мільярда гривень. Йдеться про грошові виплати, без урахування гуманітарки.
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Кошти надаються двома хвилями: після 15 та 28 числа. З 1 вересня відбулася верифікація переселенців, через яку для деяких ВПО були скасовані виплати.
Хто більше не отримає грошову допомогу:
- особи, що понад місяць перебувають за кордоном без вагомих причин – навчання стажування, відрядження догляд за хворим родичем;
- громадяни, які мають депозит понад 100 тисяч гривень;
- українці, які повернулися додому або мають житло на менш небезпечній території України;
- ті, хто придбав авто, якому менше 5 років;
- особи, що купували банківський метал, валюту або нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень.
Розмір виплат для ВПО
- 2 000 гривень – дорослі;
- 3 000 гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.
Зараз уряд розглядає можливість збільшити видатки з бюджету на виплати для ВПО. Також розпочався процес побудови будинків, які отримають багатодітні родини зі статусом переселенців, цю ініціативу фінансує фонд Олени Зеленської.