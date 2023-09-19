Як тепер платити за газ
У "Нафтогазі" провели розсилку повідомлень, де наголосили, що сервіс 104.ua більше не дійсний, йдеться саме про Київську область. При цьому, тарифи на розподіл газу та реквізити для оплати – не зміняться.
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Переплата АТ "Київоблгаз" збережеться і буде перерахована у платіжки "Нафтогазу". Оплачувати розподіл газу потрібно до 20 числа місяця.
Змінюються лише способи передачі показань лічильників. З 1 по 5 число кожного місяця зробити це можна в особистому кабінеті gas.ua, натиснувши кнопку "Передати показання", у чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджері Фейсбук, також натиснувши кнопку "Передати показання".
– повідомили представники "Нафтогазу"
Чому відбулася зміна регулятора
У червні "Львівгаз", "Київоблгаз" та "Житомиргаз" стали частиною групи "Нафтогаз". Це був вимушений крок. Зараз "Нафтогаз" – це державне підприємство, яке отримало статус "постачальник останньої надії".
Завдяки цій реформі передача газу має відбуватися безперебійно до кінця воєнного стану. Фактично, для споживачів зміни будуть майже не відчутні.
Як тепер подати показники лічильника
Фіксувати значення лічильника необхідно щомісяця з 28 по 5 число. Передавати показники можна такими способами:
- фізично, через контролера;
- у особистому кабінеті споживача my.gas.ua;
- через SMS;
- у чатботах в месенджерах Viber чи Telegram, посилання на ці сервіси є на сайті регулятора.