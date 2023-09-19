Как теперь платить за газ

В "Нафтогазе" провели рассылку сообщений, где отметили, что сервис 104.ua больше не действителен, речь идет именно о Киевской области. При этом тарифы на распределение газа и реквизиты для оплаты – не изменятся.

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Переплата АО "Киевоблгаз" сохранится и будет перечислена в платежки "Нефтегаза". Оплачивать распределение газа нужно до 20 числа месяца.