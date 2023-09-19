Как теперь платить за газ
В "Нафтогазе" провели рассылку сообщений, где отметили, что сервис 104.ua больше не действителен, речь идет именно о Киевской области. При этом тарифы на распределение газа и реквизиты для оплаты – не изменятся.
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Переплата АО "Киевоблгаз" сохранится и будет перечислена в платежки "Нефтегаза". Оплачивать распределение газа нужно до 20 числа месяца.
Изменяются только методы передачи показаний счетчиков. С 1 по 5 число каждого месяца сделать это можно в личном кабинете gas.ua, нажав кнопку "Передать показания", в чат-боте GASUA в вайбер, телеграмм и мессенджере Facebook, а также нажав кнопку "Передать показания".
– сообщили представители "Нафтогаза"
Почему произошла смена регулятора
В июне "Львовгаз", "Киевоблгаз" и "Житомиргаз" стали частью группы "Нафтогаз". Это был вынужденный шаг. Сейчас "Нафтогаз" – это государственное предприятие, которое получило статус "поставщик последней надежды".
Благодаря этой реформе передача газа должна проходить бесперебойно до конца военного положения. Фактически для потребителей изменения будут почти не ощутимы.
Как теперь представить показатели счетчика
Фиксировать значение счетчика необходимо ежемесячно с 28 по 5 число. Передавать показатели можно следующими способами:
- физически, через контроллера;
- в личном кабинете потребителя my.gas.ua ;
- через SMS;
- в чатботах в мессенджерах Viber или Telegram, ссылки на эти сервисы есть на сайте регулятора.