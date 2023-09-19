Почему возникла разница в пенсиях коллег

Оксана Жолнович пояснила, что в механизме индексации пенсий, который должен каждый год учитывать инфляцию и подтягивать старые пенсии до нужного уровня, работает ошибочный алгоритм. Коэффициенты, которые в него заложены, работают недостаточно и именно поэтому получается такой разрыв между выплатами.

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Напомним! Ежемесячно зарплата сравнивается со средней выплатой по стране и выводится коэффициент. Если зарплата равна среднему, то коэффициент – единица. Если меньше, то это – 0,5. Если больше – то 2.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Украины Эти коэффициенты как раз и влияют на расчет пенсии. Однако, к сожалению, действующим законодательством занижен размер индексации пенсий. Мы это понимаем и работаем над тем, чтобы это исправить. Чтобы более справедливо высчитывать коэффициенты, от которых зависит, какую пенсию получает человек.

Она отметила, что также выплаты зависят от того, сколько работающие украинцы платят налогов.

Когда мы платим страховой взнос, должны не забывать, что эти деньги уходят на пенсии наших бабушек и дедушек. Ни на что другое они не тратят. Например, обслуживание Пенсионного фонда составляет всего 5% от общей суммы. Это очень небольшой процент, который вы не найдете ни в одном банке,

– объяснила она.

Как увеличить пенсию в Украине

В Украине есть множество надбавок, позволяющих пенсионерам увеличивать свои выплаты. Например, существуют доплаты по возрасту:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также пенсионеры имеют право на 800 гривен доплаты, если: