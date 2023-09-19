Чому виникла різниця у пенсіях колег

Оксана Жолнович пояснила, що у механізмі індексації пенсій, який має щороку враховувати інфляцію і підтягувати старі пенсії до потрібного рівня, працює хибний алгоритм. Коефіцієнти, які в нього закладені працюють недостатньо й саме тому виходить такий розрив між виплатами.

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Нагадаємо! Щомісяця зарплата порівнюється з середньою виплатою по країні і виводиться коефіцієнт. Якщо зарплата дорівнює середній, то коефіцієнт – одиниця. Якщо менше, то це – 0,5. Якщо більше – то 2.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Ці коефіцієнти якраз і впливають на розрахунок пенсії. Проте, на жаль, чинним законодавством занижений розмір індексації пенсій. Ми це розуміємо і працюємо над тим, щоб це виправити. Щоби більш справедливо вираховувати коефіцієнти, від яких залежить, яку пенсію людина отримує.

Вона зауважила, що також виплати залежать від того, скільки українці, які працюють, сплачують податків.

Коли ми сплачуємо страховий внесок, маємо не забувати, що ці гроші йдуть на пенсії наших бабусь і дідусів. Ні на що інше вони не витрачають. Наприклад, обслуговування Пенсійного фонду становить лише 5% від загальної суми. Це дуже невеликий відсоток, який ви не знайдете в жодному банку,

– пояснила вона.

Як збільшити пенсію в Україні

В Україні є безліч надбавок, які дозволяють пенсіонерам збільшувати свої виплати. Наприклад існують доплати за віком:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також пенсіонери мають право на 800 гривень доплати, якщо: