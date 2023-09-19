Які виплати отримують ВПО

Лише у вересні 2023 року на допомогу переселенцям було спрямовано 5,8 мільярда гривень. Йдеться про грошові виплати, без урахування гуманітарки.

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Кошти надаються двома хвилями: після 15 та 28 числа. З 1 вересня відбулася верифікація переселенців, через яку для деяких ВПО були скасовані виплати.

Хто більше не отримає грошову допомогу:

особи, що понад місяць перебувають за кордоном без вагомих причин – навчання стажування, відрядження догляд за хворим родичем;

громадяни, які мають депозит понад 100 тисяч гривень;

українці, які повернулися додому або мають житло на менш небезпечній території України;

Зауважте! До уваги береться житло, яке не знаходиться в окупації та не у прифронтовій зоні.

ті, хто придбав авто, якому менше 5 років;

особи, що купували банківський метал, валюту або нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень.

Розмір виплат для ВПО

2 000 гривень – дорослі;

3 000 гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.

Зараз уряд розглядає можливість збільшити видатки з бюджету на виплати для ВПО. Також розпочався процес побудови будинків, які отримають багатодітні родини зі статусом переселенців, цю ініціативу фінансує фонд Олени Зеленської.