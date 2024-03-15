Терміни можуть продовжити: ВПО матимуть більше часу на подачу заяв щодо виплат

Виплати для ВПО можуть продовжити до 1 травня. У Мінсоцполітики пропонують продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для ВПО до 30 квітня 2024 року.

Терміни для ВПО продовжать

Тож справді термін подачі заявок на виплати продовжили з 1 березня до 30 квітня.

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Усі ВПО, які потребують цієї допомоги й з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання,

– написали у Міністерстві.

У Міністерстві запропонували дати можливість отримувати таку допомогу:

дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше ніж 9 444 гривень – чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

особам після досягнення віку 55 років;

особам з інвалідністю III групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше як 9 444 гривень (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Хто може отримати допомогу від ООН

З 1 березня допомогу для ВПО призначають за новими правилами. Для цього треба буде подати відповідну заявку.

Пенсіонери, які мають статус ВПО та проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, надається грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Право на таку допомогу мають особи, які: