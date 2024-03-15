Як отримати довідку онлайн

Пенсіонерам для підтвердження своїх статків при розвʼязанні окремих питань також може знадобитися "Довідка про доходи пенсіонера".

Читайте також: Соціальна пенсія: як отримати та що потрібно для оформлення

Згідно із даними ПФУ, громадяни України можуть отримати довідку про свої доходи як онлайн, так і у режимі офлайн.

Для того, аби щоб зробити це онлайн, потрібно слідувати наступним крокам:

Авторизуватися на вебпорталі ПФУ, використовуючи для цього кваліфікований електронний підпис (КЕП). В особистому кабінеті на панелі зліва, в розділі "Комунікації з ПФУ", обрати опцію "Запит на отримання електронних документів". У новому вікні оберіть "Довідка про доходи пенсіонера"; Потрібно заповнити усі обов’язкові поля форми, зазначити період, за який потрібно сформувати довідку, надати дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натиснути кнопку "Відправити до ПФУ";

Коли запит на отримання довідки відправлено, ви побачите відповідне повідомлення на екрані. Щоб дізнатися результат потрібно перейти до розділу "Мої звернення".

Зауважте! Отримати довідку пенсіонер має особисто, тобто йому все-таки доведеться відвідати відповідне управління ПФУ. При цьому, при собі потрібно мати документ, який підтверджує його особу.

Як отримати довідку офлайн

Для отримання інформації про доходи пенсіонера можна звернутися безпосередньо до місцевого відділення Пенсійного фонду України. Необхідно мати при собі наступні документи:

заяву, написану в довільній формі, в якій зазначається, за який період необхідна довідка про доходи та з якою метою її використовуватимуть (субсидія, пільги);

паспорт або документ, що посвідчує особу та його копію;

документ та його копія про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

пенсійне посвідчення (за наявності).

Зауважте! Отримати довідку про доходи пенсіонера можна у день звернення.