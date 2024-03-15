Как получить справку онлайн

Пенсионерам для подтверждения своего состояния при решении отдельных вопросов также может понадобиться "Справка о доходах пенсионера".

Читайте также: Социальная пенсия: как получить и что нужно для оформления

Согласно данным ПФУ, граждане Украины могут получить справку о своих доходах как онлайн, так и в режиме офлайн.

Для того чтобы сделать это онлайн, нужно следовать следующим шагам:

Авторизоваться на веб портале ПФУ, используя для этого квалифицированную электронную подпись (КЭП). В личном кабинете на панели слева, в разделе "Коммуникации с ПФУ", выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов". В новом окне выберите "Справка о доходах пенсионера"; Нужно заполнить все обязательные поля формы, указать период, за который нужно сформировать справку, предоставить разрешение на передачу и обработку своих персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ";

Когда запрос на получение справки отправлено, вы увидите соответствующее сообщение на экране. Чтобы узнать результат, нужно перейти в раздел "Мои обращения".

Обратите внимание! Получить справку пенсионер должен лично, то есть ему все-таки придется посетить соответствующее управление ПФУ. При этом, при себе нужно иметь документ, подтверждающий его личность.

Как получить справку офлайн

Для получения информации о доходах пенсионера можно обратиться непосредственно в местное отделение Пенсионного фонда Украины. Необходимо иметь при себе следующие документы:

заявление, написанное в произвольной форме, в котором указывается, за какой период необходима справка о доходах и с какой целью ее будут использовать (субсидия, льготы);

паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копию;

документ и его копия о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

пенсионное удостоверение (при наличии).

Обратите внимание! Получить справку о доходах пенсионера можно в день обращения.