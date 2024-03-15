Сроки для ВПЛ продлят

Поэтому действительно срок подачи заявок на выплаты продлили с 1 марта до 30 апреля.

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Все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их представления,

– написали в Министерстве.

В Министерстве предложили дать возможность получать такую помощь:

детям, которые устроены в семьи патронатного воспитателя; патронатным воспитателям; детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более чем 9 444 гривен – четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лицам после достижения возраста 55 лет;

лицам с инвалидностью III группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 гривен (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, который нуждается в уходе до 6-летнего возраста;

лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

Напомним! С 1 марта помощь для ВПЛ назначают по новым правилам. Для этого надо будет подать соответствующую заявку.

Кто может получить помощь от ООН

Пенсионеры, которые имеют статус ВПЛ и проживают на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией, предоставляется денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Право на такую помощь имеют лица, которые: