У березні українцям призначать нові виплати до 7 100 гривень

Кризову виплату від держави отримуть близько 1,2 мільйона українців, котрі залишили свої домівки через війну та переїхати жити в інші регіони. З березня фінансову допомогу для ВПО планують перевизначити.

Що зміниться в системі виплат для ВПО

З 1 березня заплановане автоматичне перепризначення виплат для внутрішньо переміщених осіб на 6 місяців, при цьому сума державної допомоги залишиться незмінною. Але людям, котрі не отримують виплат на проживання, влада пропонує спеціальну субсидію на оренду житла в розмірі близько 7 100 гривень, передає 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Наразі стандартна сума допомоги для ВПО становить 2 000 гривень на дорослого і 3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю. Для того, щоб отримувати її і надалі не потрібно додаткових звернень.

Хто може скористатися субсидією на оренду житла

Аби отримати допомогу у розмірі 7 100 гривень необхідно врахувати наступні пункти. ВПО мають право на таку виплату в разі:

виїзду з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України,

житло знищене або непридатне для проживання,

особа бажає орендувати індивідуальне житло, але не має достатньо коштів для цього,

особа орендує житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів

Варто зазначити! До категорії одержувачів виплат входять ті родини, чиї середньомісячні доходи на одну особу не перевищують 9 444 гривень.