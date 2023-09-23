Допомога для переселенців: хто отримає компенсацію за зруйноване житло

Грошова допомога для ВПО надається не тільки тим, хто покинув своє місце проживання, а і українцям, які втратили своє майно через російську агресію.

Якою буде допомога для переселенців

Деякі громадяни мають право на виплати ВПО, попри те, що вони не переміщувалися всередині країни. Ці кошти можуть отримати власники зруйнованого житла.

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Якщо ви хочете отримати компенсацію за зруйноване житло, необхідно аби спеціальний реєстр зафіксував пошкодження вашого майна. Станом на зараз є дані про понад 16 тисяч житлових об'єктів, які отримали статус 2 – 3 категорії ураження.

Кому поновлять виплати для ВПО

Йдеться про житло зруйноване внаслідок військових дій.

Раніше допомогу для деяких переселенців скасували випадково. Адже перевірка відбувалася автоматично через реєстри. Докладно про те, чому це відбулося, розказала у телемарафоні міністерка Ірина Верещук повідомляє 24 Канал.

Ірина Верещук Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Є реєстр зруйнованого житла і є реєстр ВПО. Вони між собою не поєднані й тому зараз вийшло так, що відключили всіх, хто має зруйноване житло. Ми це виявили, дали доручення негайно зробити інтеграцію даних, щоб наші органи соцзахисту мали дані й відновили виплати всім, у кого зруйноване житло.

Виплати мають відновити також таким категоріям населення:

особам, які отримали статус померлих, хоча вони такими не є;

тим, хто був за кордоном з об'єктивних причин і повернувся в Україну.

Зверніть увагу! Перегляд виплат відбувається кожні 6 місяців.

Які виплати отримують українці:

2 000 гривень – дорослі від 18 років;

3 000 гривень – особи з інвалідністю, діти до 18 років.

Кошти щомісяця перераховуються на спеціальний рахунок двома хвилями: 15 та 28 числа.