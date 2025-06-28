Святкова виплата до Дня Незалежності: хто може отримати гроші від держави

До головного свята країни частина українців отримає разову фінансову допомогу. Гроші передбачені для окремих пільгових категорій населення.

Хто та яку суму отримає від держави до 24 серпня

До головного державного свята держава традиційно надає разову фінансову підтримку пільговим категоріям громадян. Розміри виплат відрізняються залежно від статусу та заслуг, розповідає 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Найбільше отримають люди з інвалідністю внаслідок війни: від 2 700 до 3 100 гривень. Таку ж суму виплатять особам з особливими заслугами перед Батьківщиною. Водночас:

1 000 гривень передбачено для учасників бойових дій та постраждалих під час Революції Гідності;

650 гривень для членів родин загиблих військових, ветеранів війни та жертв нацизму;

450 гривень для учасників війни, колишніх в’язнів, насильно вивезених осіб і дітей партизанів.

Важливо! Ті, хто не мають відповідного статусу, не зможуть претендувати на святкову доплату.

Як подати заяву на виплату до Дня Незалежності

Оформити заяву можна в один із трьох способів:

особисто у ЦНАПі або відділенні Пенсійного фонду;

поштою на адресу територіального підрозділу ПФУ;

онлайн через портал Пенсійного фонду, використовуючи електронний підпис.

До заяви обов'язково додають копії паспорта та посвідчення, а при особистому зверненні вже оригінали документів.