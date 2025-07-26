Хто може подати заяву на виплати до Дня Незалежності та як це зробити
- Виплати надають до Дня Незалежності учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, родичам загиблих ветеранів та іншим категоріям.
Заяву можна подати особисто в сервісному центрі ПФУ, поштою або онлайн через вебпортал ПФУ, зазначивши всі необхідні реквізити документів та банківський рахунок.
В Україні певні категорії громадян мають право на грошові виплати до Дня Незалежності України. Зокрема, можливість отримати підтримку від держави мають військовослужбовці.
Хто може подати заяву на виплати?
У 2025 році виплати до Дня Незалежності України проводитимуть за тим же механізмом, що й минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Подати заявку на цю щорічну грошову допомогу мають право:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи, що мають особливі заслуги перед державою;
- родичі загиблих та померлих ветеранів війни;
- дружина або чоловік померлої особи, яка отримала інвалідність через війну;
- чоловік чи дружина померлого учасника бойових дій, учасника війни або жертви нацистських переслідувань, який був визнаний за життя особою з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге;
- члени родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України;
- колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, зокрема неповнолітні;
- діти, які народилися в цих місцях примусового тримання їхніх батьків;
- особи, яких насильно вивезли на примусові роботи;
- діти партизанів, підпільників та інших осіб, які боролися з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.
Важливо! Виплати до Дня Незалежності призначаються відповідно до постанови уряду № 486 “Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань".
Як подати заяву на виплати до Дня Незалежності?
Існує кілька способів подання заяви на щорічні виплати:
- Зробити це можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі);
- Можна надіслати заяву поштою на адресу ПФУ;
- Також є можливість подати заяву онлайн за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.
У заяві важливо зазначити:
- реквізити документів, які підтверджують особу заявника;
- ідентифікаційний код;
- реквізити посвідчення, яке дає право на виплати до Дня Незалежності;
- номер банківського рахунка для отримання допомоги.
Варто знати! Пенсіонерам виплати надійдуть разом з пенсією. Тим, хто служить, допомогу перерахують за місцем служби. В інших випадках кошти перерахують відповідно до заяви.