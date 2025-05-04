4 травня, 19:00
2 900 гривень до Дня Незалежності: хто і як може отримати виплати
Основні тези
- Разові виплати від 2 700 до 3 100 гривень до Дня Незалежності передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх вʼязнів концтаборів, гетто.
- Виплати здійснюються автоматично через органи соціального захисту населення на основі даних у державних реєстрах.
Ветеранам та постраждалим від війни виплатять грошову допомогу до Дня Незалежності 2025. Частина з них отримає близько 3 000 гривень.
Хто отримає 2 900 гривень до Дня Незалежності
Разові виплати у розмірі від 2 700 до 3 100 гривень передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязням концтаборів, гетто. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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Ця категорія українців отримає різну суму коштів у залежності від групи інвалідності:
- І група – 3 100 гривень;
- II група – 2 900 гривень;
- ІII група – 2 700 гривень.
Хто належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни
Цей статус мають люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час:
- Захисту Батьківщини чи виконання обов’язків військової служби;
- Участі в антитерористичній операції (АТО) або заходах із забезпечення національної безпеки та оборони;
- Перебування в державах, де велися бойові дії;
- Участі в акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича;
- Виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів та інші.
Який механізм виплат
Виплати здійснюються через органи соціального захисту населення за місцем проживання отримувачів. Для цього не потрібно подавати додаткові заяви – кошти нараховуватимуться автоматично на основі даних, наявних у державних реєстрах.