2 900 гривень до Дня Незалежності: хто і як може отримати виплати

Ветеранам та постраждалим від війни виплатять грошову допомогу до Дня Незалежності 2025. Частина з них отримає близько 3 000 гривень.

Хто отримає 2 900 гривень до Дня Незалежності

Разові виплати у розмірі від 2 700 до 3 100 гривень передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязням концтаборів, гетто. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Ця категорія українців отримає різну суму коштів у залежності від групи інвалідності:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

ІII група – 2 700 гривень.

Хто належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни

Цей статус мають люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час:

Захисту Батьківщини чи виконання обов’язків військової служби;

Участі в антитерористичній операції (АТО) або заходах із забезпечення національної безпеки та оборони;

Перебування в державах, де велися бойові дії;

Участі в акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича;

Виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів та інші.

Який механізм виплат



Виплати здійснюються через органи соціального захисту населення за місцем проживання отримувачів. Для цього не потрібно подавати додаткові заяви – кошти нараховуватимуться автоматично на основі даних, наявних у державних реєстрах.