Хто може отримати виплату

До Дня Незалежності передбачено одноразову грошову допомогу в розмірі 2 700 гривень, передає 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Ці виплати отримають окремі категорії громадян, які мають встановлену інвалідність ІII групи, зокрема:​

ветерани війни;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

жертви нацистських переслідувань.

Виплати цим самим категоріям, якщо в них інша група інвалідності, складають:

особами з інвалідністю І групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень.

Зауважте! Виплати будуть здійснені автоматично через органи Пенсійного фонду України або відповідні соціальні служби. Додатково подавати заяви не потрібно.