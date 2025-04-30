Хто може отримати виплату
До Дня Незалежності передбачено одноразову грошову допомогу в розмірі 2 700 гривень, передає 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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Ці виплати отримають окремі категорії громадян, які мають встановлену інвалідність ІII групи, зокрема:
ветерани війни;
особи з інвалідністю внаслідок війни;
учасники бойових дій;
члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
жертви нацистських переслідувань.
Виплати цим самим категоріям, якщо в них інша група інвалідності, складають:
- особами з інвалідністю І групи – 3 100 гривень;
- II групи – 2 900 гривень.
Зауважте! Виплати будуть здійснені автоматично через органи Пенсійного фонду України або відповідні соціальні служби. Додатково подавати заяви не потрібно.