Кто может получить выплату

Ко Дню Независимости предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 2 700 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Читайте также Сколько стоит 1 год стажа в 2025 году

Эти выплаты получат отдельные категории граждан, которые имеют установленную инвалидность ІII группы, в частности:

ветераны войны;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

жертвы нацистских преследований.

Выплаты этим же категориям, если у них другая группа инвалидности, составляют:

лицами с инвалидностью I группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен.

Обратите внимание! Выплаты будут осуществлены автоматически через органы Пенсионного фонда Украины или соответствующие социальные службы. Дополнительно подавать заявления не нужно.