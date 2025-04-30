Кто может получить выплату
Ко Дню Независимости предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 2 700 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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Эти выплаты получат отдельные категории граждан, которые имеют установленную инвалидность ІII группы, в частности:
ветераны войны;
лица с инвалидностью вследствие войны;
участники боевых действий;
члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
жертвы нацистских преследований.
Выплаты этим же категориям, если у них другая группа инвалидности, составляют:
- лицами с инвалидностью I группы – 3 100 гривен;
- II группы – 2 900 гривен.
Обратите внимание! Выплаты будут осуществлены автоматически через органы Пенсионного фонда Украины или соответствующие социальные службы. Дополнительно подавать заявления не нужно.