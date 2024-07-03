Одноразові виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3 100 гривень

3 липня 2024, 10:37
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Джерело:

ПФУ

До Дня Незалежності певні категорії українців зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі від 450 до 3100 гривень. При цьому, заяви на разову виплату подаються до 1 серпня.

Виплати до Дня Незалежності

Як відомо, виплати до Дня Незалежності – це одноразова матеріальна допомога для частини українців. Уряд сам визначає, хто саме отримає серпневу надбавку, зважаючи на статус особи. 

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Заяви на одноразову грошову виплату приймаються до 1 серпня. Якщо подати заяву в цей термін неможливо, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Таким чином, механізм виплат буде наступним:

  • Пенсіонерам грошову допомогу у серпні буде виплачено разом із пенсією без додаткового звернення;
  • Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу та працюють, на підставі поданих заявок;
  • Іншим, хто має право на виплату, проте не є пенсіонером, не проходить службу та не працює – для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву, а виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок.
Зауважте! Зверніть увагу! Розміри виплат для різних категорій пенсіонерів можна переглянути тут
Автор: Катерина Добровольська