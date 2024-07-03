Выплаты ко Дню Независимости

Как известно, выплаты ко Дню Независимости – это единовременная материальная помощь для части украинцев. Правительство само определяет, кто именно получит августовскую надбавку, ввиду статуса лица.

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Заявления на единовременную денежную выплату принимаются до 1 августа. Если подать заявление в этот срок невозможно, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

Таким образом, механизм выплат будет следующим:

Пенсионерам денежная помощь в августе будет выплачена вместе с пенсией без дополнительного обращения;

денежная помощь в августе будет выплачена вместе с пенсией без дополнительного обращения; Ветеранам войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на не бюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу и работают, на основании поданных заявок;

которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на не бюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу и работают, на основании поданных заявок; Другим, кто имеет право на выплату, однако не является пенсионером, не проходит службу и не работает – для получения помощи нужно подать в ПФУ заявление, а выплату будет проведено по месту жительства лиц на текущий счет.

Обратите внимание! Обратите внимание! Размеры выплат для различных категорий пенсионеров можно посмотреть здесь.