В Україні частині громадян до Дня Незалежності виплатять одноразову допомогу від держави. Розмір виплат коливається від 450 до 3 100 гривень.

Хто отримає найбільші виплати?

На найбільшу виплату у розмірі 3 100 гривень можуть розраховувати українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Також грошову підтримку у 3 100 гривень можуть отримати особи з інвалідністю І групи, яку вони отримали за певних умов:

внаслідок війни;

внаслідок перебування малолітніми в ув'язненні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років), якщо їм встановили інвалідність через загальне захворювання, трудове каліцтво чи інші причини.

Дещо менші виплати передбачені для людей з інвалідністю інших груп:

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 2 900 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 2 700 гривень.

Варто знати! Найменші виплати до Дня Незалежності складають 450 гривень. Їх нараховують учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, учасникам боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога тощо.

Як отримати виплати до Дня Незалежності?

Якщо людина не служить у війську та не перебуває на пенсії, то їй потрібно подати заяву до Пенсійного фонду, щоб отримати виплати до Дня Незалежності.

Це можна зробити у кілька способів:

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду особисто;

онлайн за допомогою порталу електронних послуг ПФУ;

поштою до місцевого органу фонду.

Пенсіонерам, які мають право на відповідні виплати, їх зарахують автоматично разом з пенсією, тому звертатися до ПФУ непотрібно.

Важливо! Військовим виплати до Дня Незалежності нараховує військова частина за місцем служби.