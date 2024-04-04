Доплати до Дня Незалежності: хто з українців зможе їх отримати

До Дня Незалежності уряд, традиційно, затверджує доплати для певних категорій населення. Зокрема, і для ветеранів війни.

Які надбавки отримають українці

Виплати до Дня Незалежності це одноразова матеріальна допомога для частини українців. Уряд визначає, хто саме отримає серпневу надбавку, зважаючи на статус особи.

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Сума цьогорічних виплат ще не встановлена. Ці дані будуть відомі ближче до Дня Незалежності.

Які виплати були раніше

Виплати до Дня Незалежності прийшли на зміну доплатам до 9 травня.

Торік доплата для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною становила 3 100 гривень. Така ж надбавка надавалася людям з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва чи загального захворювання.

Виплати у сумі 1 000 гривень нараховувались особам, які:

мають статус учасника бойових дій;

є колишніми в'язнями гетто (якщо їм на момент ув'язнення було менш як 14 років);

були учасниками Революції Гідності.

Надбавка у розмірі 650 гривень надавалась:

членам сімей загиблих або померлих захисників України;

членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни;

дружинам або чоловікам осіб з інвалідністю, загиблих унаслідок війни (за умови, що вони не одружувалися/не виходили заміж повторно).

Виплати для осіб, які отримали інвалідність, внаслідок війни, відповідно до групи, були такі: