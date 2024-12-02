Грошова допомога від ООН: хто зможе отримати виплати у грудні

У грудні 2024 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців продовжить надавати допомогу грошову. Її нададуть вразливим категоріям громадян.

Хто зможе отримати допомогу

Виплати можна буде оформити зокрема на Львівщині, передає 24 канал з посиланням на Telegram-канал "Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН у Львові".

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Однак зареєструватися на отримання грошової допомоги від ООН зможуть лише деякі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО); люди, які на певний час виїздили за межі країни, але повернулися додому.

Проте лише цього буде недостатньо. Також українцям необхідно належати до таких критеріїв:

у родині є лише батько або мати та неповнолітні діти;

у сім'ї є люди похилого віку, яким понад 55 років;

родина має осіб за 55 років, які виховують неповнолітніх дітей;

сім'я має громадян з інвалідністю чи важкими хворобами, які потребують догляду;

дохід на одного громадянина у родині не перевищує 5,4 тисячі гривень.

Скільки становить розмір грошової допомоги та як оформити

У грудні розмір виплат від ООН становить 3,6 тисячі гривень на одного громадянина. За три місяці можна отримати 10,8 тисячі гривень.

Як отримати виплати на Львівщині

Мобільна бригада працюватиме у Львівській області за такими адресами:

3 грудня у місті Стрий з 11:00 до 15:00, провулок Героїв Небесної Сотні, 1;

4 грудня місті Моршин з 11:00 до 15:00, вулиця Привокзальна, 47;

5 грудня місті Золочів з 11:00 до 15:00, вулиця Пачовського, 7.

Зверніть увагу! Центр реєстрації знаходиться у Львові на площі Маланюка, 2. Центр працює у порядку живої черги з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00.