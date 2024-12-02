Кто сможет получить помощь

Выплаты можно будет оформить в частности на Львовщине, передает 24 канал со ссылкой на Telegram-канал "Денежная помощь ВПЛ от УВКБ ООН в г. Львов".

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Однако зарегистрироваться на получение денежной помощи от ООН смогут лишь некоторые категории граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ); люди, которые на время выезжали за пределы страны, но вернулись домой.

Однако только этого будет недостаточно. Также украинцам необходимо принадлежать к следующим критериям:

в семье есть только отец или мать и несовершеннолетние дети;

в семье есть пожилые люди, которым более 55 лет;

семья имеет лиц за 55 лет, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет граждан с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые нуждаются в уходе;

доход на одного гражданина в семье не превышает 5,4 тысячи гривен.

Сколько составляет размер денежной помощи и как оформить

В декабре размер выплат от ООН составляет 3,6 тысячи гривен на одного гражданина. За три месяца можно получить 10,8 тысячи гривен.

Как получить выплаты на Львовщине

Мобильная бригада будет работать во Львовской области по следующим адресам:

3 декабря в городе Стрый с 11:00 до 15:00, переулок Героев Небесной Сотни, 1;

4 декабря в городе Моршин с 11:00 до 15:00, улица Привокзальная, 47;

5 декабря городе Золочев с 11:00 до 15:00, улица Пачовского, 7.

Обратите внимание! Центр регистрации находится во Львове на площади Маланюка, 2. Центр работает в порядке живой очереди с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00.