УКР РУС
30 січня 2025, 18:30
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Хто та які виплати може отримати у лютому 2025 року

Валерія Моргун
Основні тези
  • Мінімальна пенсія за віком у 2025 році становить 2361 гривню, з додатковими виплатами залежно від віку та стажу.
  • Для виходу на пенсію в 60 років у 2025 році потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.

Мінімальна пенсійні виплати у лютому 2025 року для різних категорій пенсіонерів залишатимуться такими ж, які встановили 1 березня 2024 року. Але нарахування різних виплат залежить від багатьох факторів.

Виплати до пенсії в Україні

Так мінімальна пенсія за віком призначається у розмірі, що не менше за прожитковий мінімум у 2025 році, тобто 2361 гривня, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Додаткові виплати ж залежать від віку, стажу тощо. Зокрема виплати для пенсіонерів у 2025 році мають такий вигляд:

  • які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3370,00 гривні;
  • віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу — 2980,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3240,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років, — 3370,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу), — 2725,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Важливо! У 2025 році зросла тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Тепер, аби вийти на пенсію в 60 років, українцям слід набути не менше 32 років страхового стажу.

Інші доплати у 2025 році

Також у 2025 році передбачаються такі виплати для різних верств населення:

  • мінімальний розмір допомоги по безробіттю — 1500 гривень;
  • максимальний — 8000 гривень.

Зокрема слід враховувати показник прожиткового мінімуму:

  • загальний показник прожиткового мінімуму — 2920 гривень;
  • прожитковий мінімум для працездатних громадян — 3028 гривень;
  • на осіб, які втратили працездатність — 2361 гривня;
  • мінімуму на дітей віком до 6 років — 2563 гривень;
  • на дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень.