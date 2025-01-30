Хто та які виплати може отримати у лютому 2025 року

Мінімальна пенсійні виплати у лютому 2025 року для різних категорій пенсіонерів залишатимуться такими ж, які встановили 1 березня 2024 року. Але нарахування різних виплат залежить від багатьох факторів.

Виплати до пенсії в Україні

Так мінімальна пенсія за віком призначається у розмірі, що не менше за прожитковий мінімум у 2025 році, тобто 2361 гривня, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Додаткові виплати ж залежать від віку, стажу тощо. Зокрема виплати для пенсіонерів у 2025 році мають такий вигляд:

які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3370,00 гривні;

віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу — 2980,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3240,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років, — 3370,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу), — 2725,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Важливо! У 2025 році зросла тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Тепер, аби вийти на пенсію в 60 років, українцям слід набути не менше 32 років страхового стажу.

Інші доплати у 2025 році

Також у 2025 році передбачаються такі виплати для різних верств населення:

мінімальний розмір допомоги по безробіттю — 1500 гривень;

максимальний — 8000 гривень.

Зокрема слід враховувати показник прожиткового мінімуму: