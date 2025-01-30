Хто та які виплати може отримати у лютому 2025 року
- Мінімальна пенсія за віком у 2025 році становить 2361 гривню, з додатковими виплатами залежно від віку та стажу.
- Для виходу на пенсію в 60 років у 2025 році потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.
Мінімальна пенсійні виплати у лютому 2025 року для різних категорій пенсіонерів залишатимуться такими ж, які встановили 1 березня 2024 року. Але нарахування різних виплат залежить від багатьох факторів.
Виплати до пенсії в Україні
Так мінімальна пенсія за віком призначається у розмірі, що не менше за прожитковий мінімум у 2025 році, тобто 2361 гривня, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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Додаткові виплати ж залежать від віку, стажу тощо. Зокрема виплати для пенсіонерів у 2025 році мають такий вигляд:
- які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3370,00 гривні;
- віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу — 2980,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років, — 3240,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років, — 3370,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу), — 2725,00 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).
Важливо! У 2025 році зросла тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Тепер, аби вийти на пенсію в 60 років, українцям слід набути не менше 32 років страхового стажу.
Інші доплати у 2025 році
Також у 2025 році передбачаються такі виплати для різних верств населення:
- мінімальний розмір допомоги по безробіттю — 1500 гривень;
- максимальний — 8000 гривень.
Зокрема слід враховувати показник прожиткового мінімуму:
- загальний показник прожиткового мінімуму — 2920 гривень;
- прожитковий мінімум для працездатних громадян — 3028 гривень;
- на осіб, які втратили працездатність — 2361 гривня;
- мінімуму на дітей віком до 6 років — 2563 гривень;
- на дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень.