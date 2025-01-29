Як змінились виплати пенсіонерів в Україні
Станом на 1 січня 2025 року, середня пенсія в Україні сягнула 5 789,05 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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У працюючих пенсіонерів середні виплати вищі. Вони сягнули 6 302,76 гривні.
Як змінились виплати пенсіонерів за 2024 рік:
- середня пенсія торік зросла на 7,5% – на 403,8 гривні;
- середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів збільшилась на 11,3% – 641,71 гривні.
Найбільше, станом на початок 2025 року, в Україні громадян, що отримують пенсію за віком – 72,59%. Також українцям надають такі пенсійні виплати:
- за інвалідністю – їх зараз отримують 15,21% від загальної кількості пенсіонерів;
- у разі втрати годувальника – 6,51%;
- за вислугу років – 5,12%;
- соціальні пенсії – 0,53%;
- довічне утримання суддів – 0,04%.