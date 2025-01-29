В чому суть субсидії на оренду

ВПО зможуть отримати часткову компенсацію вартості оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Водночас орендодавці матимуть таку компенсацію:

податок на доходи фізосіб;

або єдиного податку та військового збору.

Зауважте! Цей експериментальний проєкт діятиме протягом 2 років. Водночас субсидія призначається лише на 6 місяців.

Хто з ВПО має право на таку субсидію

Ця субсидія надається особам, що отримали офіційний статус ВПО і витрачають на оренду більш як 20% своїх сукупних доходів. Додатковими умовами для отримання цієї допомоги є те, що переселенці:

втратили житло (чи воно непридатне для проживання);

перемістилися з зони активних бойових дій чи окупованої території України і не мають власного житлового приміщення на умовно безпечній частині країни.

Також ця субсидія надається за умови, що:

між орендодавцем та орендарем не має бути родинних зв'язків;

адреса, вказана у договорі оренди, це реальна адреса орендаря.

Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від рівня доходів, кількості членів сімʼї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Домогосподарство має право отримувати субсидію на ЖКП та оренду одночасно.

Як подати документи на оформлення цієї субсидії

Подати документи можна як онлайн, так і офлайн:

у відділенні ПФУ;

у ЦНАПі;

через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Які документи для цього потрібні:

заява за встановленим зразком;

договір найму житла;

додаткові документи, що засвідчують певні обставини, наприклад, встановлення для подружжя режиму окремого проживання.

Важливо! Якщо інтереси сторони представляє законний представник, необхідно мати відповідну довіреність.