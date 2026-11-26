У грудні малозабезпечені сім'ї продовжать отримувати державну фінансову підтримку. Для розрахунку допомоги ПФУ і надалі застосовуватиме прожитковий мінімум, встановлений на поточний рік.

Кому нарахують гроші у грудні

Грошову допомогу українцям надають на підставі постанові Кабміну №250.

Однак можна отримати не лише звичайну соціальну допомогу, а й базову соціальну допомогу (БСД). БСД – це експериментальний проєкт уряду, який об'єднує кілька різних виплат в одну, а її розмір напряму залежить від кількості членів родини та їхнього сукупного доходу.

Зверніть увагу! Перехід на новий формат не є примусовим.

Спочатку фахівці розраховують потенційну суму БСД і повідомляють її заявнику, щоб людина могла порівняти вигоду.

Важливо пам'ятати: одночасно отримувати гроші за обома програмами заборонено, тому після переходу на БСД старі виплати автоматично скасовуються.

Фіксованої ставки для цієї допомоги не існує, адже держава вираховує різницю між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для родини та її реальним середньомісячним доходом.

У 2026 році для працездатних дорослих цей показник становить 60% від мінімуму (1 996,80 гривні), а для осіб, які втратили працездатність, та людей з інвалідністю – 100% (2 595 гривень).

Найбільші коефіцієнти передбачені для дітей – 145%. У грошовому еквіваленті це означає 4 084,65 гривні на дитину до шести років та 5 092,40 гривні на підлітка від шести до 18 років.

Важливо! Саме ці суми є базою для фінального розрахунку допомоги, яка надійде на банківські картки українців у грудні.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15094 у жовтні поточного року. Ухвалення закону дає старт переходу до нової моделі підтримки – базової соціальної допомоги.