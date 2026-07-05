Пенсіонери можуть отримати по 10 тисяч гривень: як оформити допомогу вже зараз

Частина українців з пільгових категорій може отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 000 гривень. Подати заявку можна вже зараз, крайній термін – 15 жовтня 2026 року.

Хто може отримати виплату 10 000 гривень

Гроші можна витратити на придбання твердого палива для проходження опалювального сезону 2026 – 2027 років, повідомили у Соледарській міській раді на Донеччині.

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Програма доступна не для всіх громадян, а лише для жителів Соледарської громади, які через війну були змушені виїхати до інших регіонів. Зокрема, програма діє для переселенців, які зараз проживають у Києві та Дніпрі.

Оформити виплату можуть:

пенсіонери;

люди з інвалідністю I, II та III груп;

ветерани війни;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

учасники війни;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів і захисників України.

малозабезпечені сім'ї;

багатодітні родини;

сім'ї, у яких є діти, народження яких зареєстроване відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

родини, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

сім'ї, у яких виховуються діти з інвалідністю.

Які документи потрібні і де їх подати

Прийом заяв триватиме до 15 жовтня 2026 року. Матеріальна допомога виплачуватиметься одноразово за один опалювальний сезон.

Розмір виплати становить 10 000 гривень, а кошти надаватимуться відповідно до визначеної черговості. Подати документи можна:

Особисто у Центрі підтримки жителів Соледарської громади в Києві (вул. Бориславська, 72/3); Особисто у Центрі підтримки жителів Соледарської громади у Дніпрі (проспект Героїв, 30-Д). Київ – відділення №203 "Нової пошти"; Дніпро – відділення №48 "Нової пошти".

Для оформлення допомоги потрібно подати:

копію паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

витяг із реєстру територіальної громади;

документ, що підтверджує належність до пільгової категорії;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

документ, який підтверджує наявність пічного опалення на твердому паливі;

довідку з Пенсійного фонду про отримання або неотримання пільг чи субсидії на тверде паливо;

довідку з реквізитами банківського рахунку (IBAN).

Усі копії документів необхідно засвідчити написом "Згідно з оригіналом", поставити підпис, ініціали та дату.

Яку ще соціальну допомогу можуть отримати українці?

Українці можуть отримати грошові сертифікати. Вони передбачені лише для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю І групи, які проживають у межах Олександрійської громади. Ці особи повинні мати чинну довідку ВПО форми 3505, яка оформлена саме після 24 лютого 2022 року.

Окремо в програмі передбачено механізм пріоритетності. Першочергово допомогу планують надавати переселенцям із віддалених громад, де доступ до гуманітарної підтримки залишається більш обмеженим.