Пенсіонери можуть отримати по 10 тисяч гривень: як оформити допомогу вже зараз
Частина українців з пільгових категорій може отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 000 гривень. Подати заявку можна вже зараз, крайній термін – 15 жовтня 2026 року.
Хто може отримати виплату 10 000 гривень
Гроші можна витратити на придбання твердого палива для проходження опалювального сезону 2026 – 2027 років, повідомили у Соледарській міській раді на Донеччині.
Дивіться також Нацкешбек за квітень почали виплачувати: українців попередили, що ці кошти незабаром згорять
Програма доступна не для всіх громадян, а лише для жителів Соледарської громади, які через війну були змушені виїхати до інших регіонів. Зокрема, програма діє для переселенців, які зараз проживають у Києві та Дніпрі.
Оформити виплату можуть:
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю I, II та III груп;
- ветерани війни;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- учасники війни;
- члени сімей загиблих або померлих ветеранів і захисників України.
- малозабезпечені сім'ї;
- багатодітні родини;
- сім'ї, у яких є діти, народження яких зареєстроване відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
- родини, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
- сім'ї, у яких виховуються діти з інвалідністю.
Які документи потрібні і де їх подати
Прийом заяв триватиме до 15 жовтня 2026 року. Матеріальна допомога виплачуватиметься одноразово за один опалювальний сезон.
Розмір виплати становить 10 000 гривень, а кошти надаватимуться відповідно до визначеної черговості. Подати документи можна:
- Особисто у Центрі підтримки жителів Соледарської громади в Києві (вул. Бориславська, 72/3);
- Особисто у Центрі підтримки жителів Соледарської громади у Дніпрі (проспект Героїв, 30-Д).
- Київ – відділення №203 "Нової пошти";
- Дніпро – відділення №48 "Нової пошти".
Для оформлення допомоги потрібно подати:
- копію паспорта;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- витяг із реєстру територіальної громади;
- документ, що підтверджує належність до пільгової категорії;
- довідку внутрішньо переміщеної особи;
- документ, який підтверджує наявність пічного опалення на твердому паливі;
- довідку з Пенсійного фонду про отримання або неотримання пільг чи субсидії на тверде паливо;
- довідку з реквізитами банківського рахунку (IBAN).
Усі копії документів необхідно засвідчити написом "Згідно з оригіналом", поставити підпис, ініціали та дату.
Яку ще соціальну допомогу можуть отримати українці?
Українці можуть отримати грошові сертифікати. Вони передбачені лише для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю І групи, які проживають у межах Олександрійської громади. Ці особи повинні мати чинну довідку ВПО форми 3505, яка оформлена саме після 24 лютого 2022 року.
Окремо в програмі передбачено механізм пріоритетності. Першочергово допомогу планують надавати переселенцям із віддалених громад, де доступ до гуманітарної підтримки залишається більш обмеженим.