У переселенців можуть забрати виплати: хто потрапить у список

В Україні почали перевіряти внутрішньо переміщених осіб, адже чимало з них не знялися з реєстрації. Попри те, що вже повернулися додому. Такі ВПО можуть втратити виплати.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю "Суспільному" розповіла, що коли людина повертається на своє місце проживання, вона має втрачати статус переселенця, а відповідно й виплати.

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За яких причин можуть забрати виплати

Кожному переселенцю надійде повідомлення із проханням з'явитися в управлінні соцзахисту. Таким чином він чи вона повинні підтвердити місце свого перебування. Якщо людина не з'являється протягом 10 днів, виплати припиняються.

Але, якщо переселенець не зміг вчасно з'явитися в управління через недовгий від'їзд, наприклад, у відрядження, виплату все одно відберуть. Проте її можна відновити, одразу після повернення, подавши заяву.

У разі, якщо людина вже повернулася додому, але їй досі потрібна допомога від держави, то вона має подати нову заяву. Виплати здійснюватимуться вже за іншими програмами підтримки.

Якщо людина повернулася, і в неї немає роботи, є інші проблеми, які вона не може вирішити і потребує додаткової підтримки, то в нас є програми: для малозабезпечених, багатодітних, ті ж субсидії. Ми можемо також допомагати, розв'язуючи конкретну проблему, яка виникає у місці постійного проживання,

– розповіла Жолнович.

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Скільки отримують переселенці

Переселенці, які виїхали з окупованих територій чи місць, де йдуть бойові дії отримують допомогу у розмірі: