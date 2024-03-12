Компенсація за догляд: хто може оформити виплати та які документи для цього потрібні

Українці, які доглядають за літніми родичами або за особами з інвалідністю, можуть розраховувати на щомісячну компенсацію за свою допомогу. Проте, за певних умов.

Хто може розраховувати на компенсацію

Відтак, щомісячна компенсація призначається особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі.

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А також без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам з-поміж числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

При цьому, компенсація не призначається:

Фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, якщо такі особи отримують: соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду та виплати на догляд.

Фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу".

Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

Як обчислюється розмір компенсації Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу, установленим на 1 січня року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом такої особи, за квартал, що передує місяцю перед місяцем звернення.

Хто має право на отримання соціальних послуг

Мають право на отримання соціальних послуг:

особи з інвалідністю I групи;

діти з інвалідністю;

громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захворювання.

Які документи потрібні для оформлення компенсації

Українським громадянам необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із відповідними документами, якщо вони прагнуть отримувати виплати. Потрібні наступні документи:

письмова заява про те, що громадянин хоче вважатися надавачем догляду на непрофесійній основі;

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

довідка про доходи заявника за останні пів року або рік;

акт огляду МСЕК (актуально для громадян з інвалідністю);

висновок ЛКК медичного закладу, що підтверджує потребу в наданні догляду для осіб похилого віку (наявність у них когнітивних порушень);

висновок ЛКК медичного закладу, що підтверджує потребу в наданні догляду для осіб, невиліковно хворих, які позбавлені можливості самостійно задовольняти свої побутові потреби, а також пересуватися без сторонньої допомоги;

документи про те, що дитина тяжко хвора;

рішення судових органів влади про визнання особи недієздатною або в якому є обмеження її цивільної дієздатності;

рішення органів опіки та піклування або судових органів влади про призначення опікуна чи піклувальника громадянину, який потребує догляду на непрофесійній основі.

Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісячно через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги, або через "Укрпошту".