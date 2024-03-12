Компенсация за уход: кто может оформить выплаты и какие документы для этого нужны

Украинцы, которые ухаживают за пожилыми родственниками или за лицами с инвалидностью, могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию за свою помощь. Однако, при определенных условиях.

Кто может рассчитывать на компенсацию

Поэтому, ежемесячная компенсация назначается лицу, которая предоставляет социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на непрофессиональной основе.

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А также без прохождения обучения и соблюдения государственных стандартов социальных услуг лицам из числа членов своей семьи, которые совместно с ним проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Лицо, которое предоставляет социальные услуги, получает только одну компенсацию независимо от количества лиц, за которыми оно ухаживает.

При этом, компенсация не назначается:

Физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги лицам, если такие лица получают: социальные услуги по уходу на дому, паллиативного, стационарного ухода и выплаты на уход.

Физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги и получают помощь на уход в соответствии с Законом Украины "О психиатрической помощи".

Физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на профессиональной основе.

Как исчисляется размер компенсации Размер компенсации исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одно лицо, установленным на 1 января года, в котором предоставляются социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе, и среднемесячным совокупным доходом такого лица, за квартал, предшествующий месяцу перед месяцем обращения.

Кто имеет право на получение социальных услуг

Имеют право на получение социальных услуг:

лица с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

граждане пожилого возраста с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больные, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и самообслуживаться;

дети, которым не установлена инвалидность, но которые являются больными тяжелыми заболеваниями.

Какие документы нужны для оформления компенсации

Украинским гражданам необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с соответствующими документами, если они стремятся получать выплаты. Нужны следующие документы:

письменное заявление о том, что гражданин хочет считаться предоставителем ухода на непрофессиональной основе;

паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

справка о доходах заявителя за последние полгода или год;

акт осмотра МСЭК (актуально для граждан с инвалидностью);

заключение ВКК медицинского учреждения, подтверждающее потребность в предоставлении ухода для лиц пожилого возраста (наличие у них когнитивных нарушений);

заключение ВКК медицинского учреждения, подтверждающее потребность в предоставлении ухода для лиц, неизлечимо больных, которые лишены возможности самостоятельно удовлетворять свои бытовые потребности, а также передвигаться без посторонней помощи;

документы о том, что ребенок тяжело болен;

решение судебных органов власти о признании лица недееспособным или в котором есть ограничение его гражданской дееспособности;

решение органов опеки и попечительства или судебных органов власти о назначении опекуна или попечителя гражданину, который нуждается в уходе на непрофессиональной основе.

Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно через учреждения уполномоченных банков по письменному заявлению физического лица, которое предоставляет социальные услуги, или через "Укрпочту".